جورجيا: جهاز أمن الدولة يعلن إحباط خطة انقلاب وتخريب في تبيليسي

تبيليسي، 5 أكتوبر، أذرتاج

أعلن جهاز أمن الدولة الجورجي إحباط خطة للاستيلاء على القصر الرئاسي وتنفيذ أعمال تخريبية في العاصمة تبيليسي مشيراً إلى اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات المزودة بصواعق.

وجاء في بيان جهاز أمن الدولة أن مواطناً جورجياً يدعى ب.ش. حصل على هذه الذخائر بتعليمات من "ممثل جورجي لوحدة عسكرية تعمل في أوكرانيا" وكانت الذخائر مخبأة في غابة قرب تبيليسي.

وكان من المقرر أن تنفذ عصابة منظمة الخطة بالقوة في 4 أكتوبر ونتيجة لـ"الإجراءات الاستباقية" تم تحييد بعض أعضاء العصابة الذين كان من المفترض أن يوصلوا الذخائر إلى وسط المدينة.

وتم تحديد مكان الشخص الذي صنع جهاز تشغيل الصواعق بأمر من ب.ش. الذي صدر بحقه إعلان بحث وتم العثور في منزله على مقاطع فيديو تُعتبر دليلاً رئيسياً وتستمر إجراءات التحقيق لتحديد هوية واعتقال باقي المتورطين في الجريمة.