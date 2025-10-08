حمام "شوكاك" التاريخي في كنجة يتحول إلى متحف يعود لعام 1606م

كنجة، 9 أكتوبر، أذرتاج

يُعد حمام شوكاك الواقع في وسط مدينة كنجة في أذربيجان أحد المعالم المعمارية الفريدة التي يزورها السياح حالياً بصفته متحفاً.

وتم بناء هذا الصرح التاريخي الذي يعكس الطراز المعماري الشرقي التقليدي عام 1606 بناءً على تصميم المهندس المعماري الشيخ بهاء الدين ويُعرف الحمام أيضاً محلياً باسم "حمام الشاه عباس" لأنه بني بأمر من الشاه عباس الأول.

وتعود تسمية الحمام بـ"شوكاك" (المنخفض) إلى بنائه في منطقة منخفضة لضمان ضغط الماء.

وحصل الحمام على صفة نصب ثقافي ذي أهمية محلية عام 2001م وتم تجديده في 2013م ويحتفظ المبنى بعناصره الداخلية الأصلية، مما يجعله وجهة جذابة للسياحة الثقافية.