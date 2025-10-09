رابطة الدول المستقلة تتبنى صيغة "زائد": منصة تعاون جديدة لتعزيز الحوار العالمي والإقليمي

دوشنبه، 10 أكتوبر، أذرتاج

اتخذ مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة خطوة مهمة لتعزيز علاقاته الدولية والإقليمية حيث اعتمد قراراً بإنشاء صيغة تعاون جديدة تحت مسمى "رابطة الدول المستقلة بلاس" وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس الذي عُقد في دوشنبه 10 أكتوبر.

وجاء في بيان الجنة التنفيذية للرابطة أن الاقتراح بهذه الصيغة الجديدة جاء من قبل رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكاييف.

وستكون صيغة "رابطة الدول المستقلة زائد" بمثابة منصة تعاون تهدف إلى تأسيس أنشطة مشتركة بين بلدان الرابطة والبلدان الأخرى وتكتلاتها والمنظمات الدولية المهتمة بإقامة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وينص القرار على أن الدولة التي تتولى رئاسة الرابطة يمكنها دعوة الأطراف المهتمة بما في ذلك البلدان والمنظمات الدولية لحضور الفعاليات والاجتماعات غير المغلقة التي تُعقد تحت رعاية الرابطة وذلك بعد التشاور مع اللجنة التنفيذية وعدم وجود اعتراض من البلدان الأعضاء.

وكلف مجلس رؤساء البلدان اللجنة التنفيذية بإبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة والجهات التنفيذية للمنظمات الدولية الأخرى المعنية بإنشاء هذه الصيغة الجديدة.