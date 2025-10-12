بدء تبادل الأسرى في غزة

القاهرة، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

بدأ تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "الجزيرة" ان الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين في شمال غزة.

يتم نقل الأسرى بواسطة حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستفرج عن 20 أسيرا إسرائيليا.

وفقا لقناة "إكسترا نيوز"، تخطط إسرائيل للإفراج عن 250 سجين فلسطيني محكوم بالسجن المؤبد إضافة إلى 1700 من سكان غزة تم اعتقالهم عام 2023.