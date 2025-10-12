ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا
الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة
- 12.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي
- 12.10.2025 [18:59]
الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان
- 12.10.2025 [18:48]
الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا
- 12.10.2025 [18:37]
الرئيس إلهام علييف يصل إلى مصر في زيارة عمل
- 12.10.2025 [17:45]
صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا
- 12.10.2025 [16:28]
سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة
- 12.10.2025 [13:56]
الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي
- 12.10.2025 [13:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر
- 12.10.2025 [12:56]
أذربيجان تعزز دورها المحوري في ممر الشمال الجنوب للنقل الدولي
- 11.10.2025 [23:39]
مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين
- 11.10.2025 [22:09]
تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني
- 11.10.2025 [21:43]
الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م
- 11.10.2025 [20:32]
وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة
- 11.10.2025 [16:48]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط
- 11.10.2025 [16:14]
فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج
- 11.10.2025 [15:26]
السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو
- 11.10.2025 [13:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر
- 11.10.2025 [12:50]
انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو
- 11.10.2025 [11:37]
سفير أوزبكستان: مسجد فضولي "رمز للأخوة" في العالم الإسلامي
- 10.10.2025 [19:33]
سفير تركمانستان: مسجد فضولي "رمز" لوحدة العالم التركي
- 10.10.2025 [19:30]
فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي
- 10.10.2025 [16:53]
الجيش الإسرائيلي: دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ
- 10.10.2025 [15:36]
أذربيجان تعثر على رفات 10 أشخاص أو أكثر في أغدره تعود لحرب قراباغ الأولى
- 10.10.2025 [15:17]
تركمانستان تتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026
- 10.10.2025 [15:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع عشر
- 10.10.2025 [14:58]
الرئيس إلهام علييف يحيط رؤساء رابطة الدول المستقلة علما بتطور لاتشين المحررة
- 10.10.2025 [12:06]
الرئيس إلهام علييف: علاقات أذربيجان وطاجيكستان تشهد تطورا متتاليا
- 10.10.2025 [11:46]
ارتفاع صادرات أذربيجان من القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة تقريبا
- 10.10.2025 [11:42]
الاتحاد الأذربيجاني للجودو يعلن تشكيلة المنتخب لجائزة المكسيك الكبرى
- 10.10.2025 [11:35]
الاتحاد الأوروبي يناقش آفاق ممر زنكزور
- 10.10.2025 [11:28]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 10.10.2025 [11:10]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 10.10.2025 [11:10]
انخفاض سعر برميل النفط
- 10.10.2025 [11:05]
أذربيجان تعزز شراكاتها التجارية والطاقية مع الكويت
- 09.10.2025 [20:30]
وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا يعقدون اجتماعا ثلاثيا
- 09.10.2025 [20:21]
الرئيس علييف: هناك ديناميكية جيدة في زيادة التبادل التجاري مع روسيا
- 09.10.2025 [19:43]
بوتين يعرب عن أمله في استمرار علاقات روسيا وأذربيجان "بروح التحالف"
- 09.10.2025 [19:17]