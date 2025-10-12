ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

ارتفع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 44 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية أن الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية المكسيكية تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.