ترامب يتوجه إلى إسرائيل

واشنطن، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن ترامب يجتمع في تل أبيب في 13 أكتوبر مع الأسرى الذين يُخطط للإفراج عنهم وعائلاتهم ومن ثم من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابا في الكنيست.

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة شرم الشيخ في مصر للمشاركة في قمة السلام في الشرق الأوسط.

وتنتهي الزيارة في نفس اليوم.