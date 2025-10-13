دخل مرسوم الرئيس التركي المتعلق بمواطني الدول الناطقة بالتركية حيز التنفيذ

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

دخل المرسوم الذي وقّعه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والذي يُعفي مواطني الدول الناطقة بالتركية من شرط الحصول على الجنسية التركية للعمل في تركيا حيز التنفيذ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة تي أر تي أن المرسوم يمنح الأجانب من الدول التركية الحق في العمل بحرية والانخراط في الحرف والمهن في المؤسسات العامة والخاصة باستثناء الخدمة في القوات المسلحة وأجهزة الأمن.

وبموجب القواعد الجديدة تُمنح تصاريح العمل لمواطني الدول التركية بشرط استيفائهم المتطلبات المهنية المنصوص عليها في التشريعات التركية ويتم اتخاذ قرارات منح التصاريح من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار آراء وزارتي الداخلية والخارجية.

ويُطلب من الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل التسجيل في النقابات المهنية على قدم المساواة مع المواطنين الأتراك والتمتع بجميع حقوق أعضاء هذه النقابات. غير أن المرسوم يستثني الحقوق السياسية أي أن الأجانب من هذه الفئة لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات أو الترشح للمناصب القيادية في المؤسسات المهنية.

وقد تم تكليف الوزارات المعنية بمراقبة تنفيذ هذا المرسوم في حين سيتم تحديد آلية تنفيذ القواعد الجديدة بمرسوم منفصل من قبل رئيس الجمهورية التركي.