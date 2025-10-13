جورجيا تطلب حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة وترفض قانون "ميغوباري"

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

قالت وزيرة خارجية جورجيا ماكا بوتشوريشفيلي إن تبيليسي الرسمية تسعى إلى شراكة استراتيجية ذات مغزى حقيقي مع واشنطن مؤكدة أن ذلك يتطلب حواراً مباشراً وهادفاً.

وأوضحت الدبلوماسية أن قانون ميغوباري المعروف موجه ضد مصالح جورجيا ولا يمكن أن يشكل أساساً للعلاقات الجورجية الأمريكية مشيرة إلى تصريح عضو الكونغرس الديمقراطي ستيف كوين الذي ذكر في سبتمبر أن مجلس الشيوخ لم يوافق على القانون ولن يوافق عليه مرجحاً أن تكون هناك بعض المشكلات المرتبطة بـ"الشركات الكبرى والميناء".

وأضافت بوتشوريشفيلي أن جورجيا كشفت بالفعل عن مصالحها ومقترحاتها للتعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة وأكدت أن عملية إعادة بناء العلاقات مع واشنطن مستمرة ولكن "الساحة السياسية شاغرة".

وذكرت الوزيرة الجورجية أن تبيليسي تناقش الإشارات القادمة من واشنطن وتتوقع "وضع إطار واضح للعلاقات مع جورجيا".