أرمينيا والولايات المتحدة تؤسسان مشروعاً مشتركاً لتطوير "طريق ترامب" المعروف بممر زنكزور

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

أعلن وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان خلال مؤتمر صحفي مشترك في يريفان مع رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين أن بلده والولايات المتحدة سينشئان مشروعاً مشتركاً لتطوير ما يُعرف بـ"طريق ترامب للسلام والازدهار" تريبب وهو مسار معروف بممر "زنكزور". جاء ذلك .

وأكد ميرزويان أن هذا المسار سيقوم على عدة مبادئ أساسية تشمل وحدة الأراضي وحصانة الحدود والسيادة والولاية القضائية للبلدان على البنية التحتية الواقعة ضمن أراضيها وأشار إلى أن هذه المبادئ تنطبق على فتح جميع الاتصالات بما في ذلك طريق تريبب.

وأفاد رئيس الخارجية الأرميني بأنه يجب على أرمينيا والولايات المتحدة الاتفاق على التفاصيل الفنية للجزء الأرميني من طريق ترامب وبعد الانتهاء من الاتفاق على جميع الشروط سيتم نشرها وسيتم إنشاء مشروع أرميني أمريكي مشترك لبناء وتشغيل خط السكك الحديدية هذا.