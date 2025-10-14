أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى تاريخي

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس للسلع متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق وتجاوز سعر الأونصة الواحدة من المعدن الثمين 4200 دولار أمريكي مسجلاً أعلى قيمة في تاريخ السوق المالي الحديث.

وتشير البيانات الصادرة في تمام الساعة 5:12 صباحاً بتوقيت باكو الى بلوغ سعر الأونصة الواحدة من الذهب 4202.4 دولار.

ويعزو الخبراء ارتفاع سعر الذهب الذي يعتبر أصلاً أكثر أماناً إلى زيادة الطلب العالمي عليه وتشير التقديرات إلى أن هذا الارتفاع في الطلب قد يكون ناجماً عن حالة عدم اليقين السائدة حالياً في الأسواق العالمية.