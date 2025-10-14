اجتماع وزراء دفاع الناتو يعقد في بروكسل

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

يعقد اليوم اجتماع وزراء الدفاع للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل.

أفادت وكالة أذرتاج ان الموضوع الرئيسي للمناقشة في الاجتماع يكون مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ خلال كلمته في الجمعية البرلمانية للناتو في ليوبليانا في 13 أكتوبر إلى أن الاجتماع في بروكسل يركز على خطط زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا خصوصا الطائرات بدون طيار والذخائر القتالية والصواريخ طويلة المدى وأنظمة الدفاع الجوي.

وفقا لما ذكره السفير الأمريكي الدائم لدى الناتو ماثيو ويتاكر من المتوقع أن تعلن البلدان الأوروبية خلال الاجتماع عن "الطلبات الرئيسية للأسلحة من الولايات المتحدة لصالح كييف".