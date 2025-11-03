رياضيون أذربيجانيون يحققون 329 ميدالية في البطولات الدولية خلال الشهر الماضي

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

اجتمع وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد غائبوف مع الرياضيين الذين حققوا نتائج متميزة في البطولات الدولية خلال الشهر الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان اللقاء الذي أُقيم في أكاديمية الرياضة الأذربيجانية بدأ بعزف النشيد الوطني. وقدّم الوزير تقييما عاليا للإنجازات التي تحققت في الساحات الدولية وهنأ الرياضيين ومدربيهم على هذه الإنجازات.

وأشار فريد غائبوف إلى أنه في شهر أكتوبر، تم عزف النشيد الوطني الأذربيجاني في 17 دولة. وفاز رياضيو أذربيجان بمجموع 70 ميدالية ذهبية و102 ميدالية فضية و157 ميدالية برونزية خلال أكتوبر الماضي.

خلال اللقاء، تم عرض مقطع فيديو يعرض الإنجازات التي تحققت في الساحات الدولية خلال الشهر.