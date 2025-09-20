Cérémonie d’accueil officiel du président rwandais à Bakou VIDEO

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

La cérémonie d’accueil officiel du président de la République du Rwanda, Paul Kagame, venu en République d’Azerbaïdjan pour une visite officielle, s’est tenue samedi 20 septembre.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président rwandais sur la place où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a accueilli le président rwandais Paul Kagame.

Le commandant de la garde d’honneur a salué le président rwandais.

Puis, les hymnes nationaux de la République du Rwanda et de la République d’Azerbaïdjan ont retenti.

La garde d’honneur a défilé devant les présidents Ilham Aliyev et Paul Kagame.

Les chefs d’Etat ont posé pour des photos officielles.