Communiqué de la Présidence de la République

Jeudi 25 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a passé un coup de fil au Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze.

Le chef de l'État a félicité le Premier ministre Irakli Kobakhidze pour son anniversaire et lui a ses vœux d’excellente santé et de nouveaux succès.

Irakli Kobakhidze a exprimé sa reconnaissance au président azerbaïdjanais pour son attention et ses vœux.

Au cours de l’entretien téléphonique, le président azerbaïdjanais et le Premier ministre géorgien ont souligné que les relations entre les deux pays étaient celles d'amitié et de partenariat stratégique, et ont procédé à un échange de vues sur le développement de la coopération dans divers domaines.