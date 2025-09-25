Communiqué de la Présidence de la République
Jeudi 25 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a passé un coup de fil au Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze.
Le chef de l'État a félicité le Premier ministre Irakli Kobakhidze pour son anniversaire et lui a ses vœux d’excellente santé et de nouveaux succès.
Irakli Kobakhidze a exprimé sa reconnaissance au président azerbaïdjanais pour son attention et ses vœux.
Au cours de l’entretien téléphonique, le président azerbaïdjanais et le Premier ministre géorgien ont souligné que les relations entre les deux pays étaient celles d'amitié et de partenariat stratégique, et ont procédé à un échange de vues sur le développement de la coopération dans divers domaines.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent de l’élargissement de leurs relations
- 25.09.2025 [22:36]
Communiqué de la Présidence de la République
- 25.09.2025 [22:22]
Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix
- 25.09.2025 [21:21]
L’Azerbaïdjan est prêt à accueillir les IIIe Jeux de la CEI - PHOTOS
- 25.09.2025 [19:09]
Le prix de l’or poursuit sa baisse sur les bourses
- 25.09.2025 [15:09]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 25.09.2025 [13:58]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais dépasse les 72 dollars le baril
- 25.09.2025 [12:23]
L’IA, un « bébé tigre » qui pourrait de se transformer en prédateur
- 25.09.2025 [10:24]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives
- 24.09.2025 [18:45]
L'Azerbaïdjan et la Hongrie signent un programme de coopération culturelle
- 24.09.2025 [18:22]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent de leur coopération culturelle
- 24.09.2025 [17:17]
Chine : le sud du pays en alerte avant l'arrivée du typhon Ragasa
- 24.09.2025 [17:06]
Les prix de l’or et de l’argent en chute sur les bourses
- 24.09.2025 [15:05]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 24.09.2025 [14:35]
La région de Kelbedjer accueille le Festival du miel
- 24.09.2025 [14:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte progression
- 24.09.2025 [13:44]
Bakou accueille le 3e Forum international de statistique
- 24.09.2025 [12:35]
Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie
- 24.09.2025 [12:15]
Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York
- 24.09.2025 [10:04]
Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York
- 24.09.2025 [09:49]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 24.09.2025 [09:39]
La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan
- 23.09.2025 [20:56]
Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam
- 23.09.2025 [20:37]