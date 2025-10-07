Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a passé, mardi 7 octobre, un coup de fil au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Le président azerbaïdjanais a présenté ses vœux à son homologue russe pour son anniversaire.

Vladimir Poutine a exprimé ses remercîments pour les vœux.

Au cours de l’entretien téléphonique, les chefs d’Etat ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel et les perspectives des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie.