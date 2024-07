Communiqué de presse de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné le 9 juillet un coup de fil au président de la République islamique d’Iran Massoud Pezechkian.

Le président azerbaïdjanais a félicité Massoud Pezeshkian pour son élection à la présidence de la République islamique d’Iran et lui a souhaité du succès dans l’exercice de ses fonctions.

Massoud Pezeshkian a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour son attention et ses félicitations, ainsi que pour la lettre que le chef de l’Etat azerbaïdjanais lui avait envoyée précédemment pour son élection à la présidence. Le président iranien a dit qu’il ne ménagerait pas ses efforts pour développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines dans les années à venir.

Lors de l’entretien téléphonique, les parties se sont déclarées convaincues que les relations azerbaïdjano-iraniennes fondées sur des racines religieuses et culturelles communes, l’amitié et la fraternité continueraient à se développer et que la coopération couvrant divers domaines se développerait.

Les chefs d’État ont souligné l’importance de mettre en œuvre les accords obtenus entre les deux pays.

Au cours de l’entretien, les présidents azerbaïdjanais et iranien ont discuté des questions d’intérêt mutuel.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a invité son homologue iranien Massoud Pezeshkian à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

Ayant accepté avec plaisir l’invitation, le président iranien a exprimé sa reconnaissance au chef de l’Etat azerbaïdjanais et, à son tour, a invité le président Ilham Aliyev à effectuer une visite officielle en République islamique d’Iran.

L’invitation a été acceptée avec plaisir par le président azerbaïdjanais.