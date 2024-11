COP29 : Tout le monde doit se mobiliser pour prévenir les catastrophes naturelles

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

La COP29 a été organisée à haut niveau.

C’est ce qu’a déclaré Isabella Zouh Tem, cheffe de département à l’Observatoire national sur les changements climatiques du Cameroun, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Il existe de nombreux problèmes sur le changement climatique dans mon pays », a-t-elle dit.

« Nous souffrons beaucoup des inondations, de la sécheresses et des glissements de terrain. À l’observatoire où je travaille, nous faisons de nombreuses prévisions sur ces questions. A cause de ces problèmes, nous sommes confrontés à des cas de disparitions et de morts humaines. Tout le monde doit se mobiliser pour prévenir les catastrophes naturelles survenues » a ajouté Isabella Zouh Tem.