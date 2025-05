Cours de formation de l'OTAN à Bakou

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Conformément au « Programme de coopération de partenariat individuel » entre le ministère de la Défense de la République d'Azerbaïdjan et l'OTAN pour 2025, un groupe de formation mobile du commandement de l'armée de l'air de l'Alliance, organise un cours de formation sur la « Planification et la conduite des opérations aériennes » pour le personnel militaire de l'armée de l'air azerbaïdjanaise.

Selon le service de presse du ministère de la Défense, l'objectif principal de la formation est d'expliquer les principes de base de la gestion de l'espace aérien dans l'OTAN, les activités d'auto-évaluation (SEL) et d'évaluation de l'OTAN (NEL) au personnel de l'aviation dans le cadre du programme Concept des capacités opérationnelles de l'OTAN (OCC), et d'améliorer les connaissances théoriques et pratiques des participants dans leurs spécialités.

La formation se poursuivra jusqu'au 2 mai.