Echange de documents signés entre l’Azerbaïdjan et l’Iran VIDEO

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Lundi 28 avril, une cérémonie d’échange de documents signés entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran s’est tenue avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du président iranien Massoud Pezeshkian.

Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, ont signé la Déclaration conjointe des présidents.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, ont procédé à l’échange du « Programme de consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran pour la période 2025-2027 ».

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et la ministre iranien des Routes et du Développement urbain (et coprésidente de la commission intergouvernementale), Mme Farzaneh Sadegh, ont procédé à l’échange du « Mémorandum d’accord entre le ministère du Numérique et des Transports de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Routes et du Développement urbain de la République islamique d’Iran sur la coopération globale dans le domaine des transports pour la période 2025-2026 ».

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et la ministre iranien des Routes et du Développement urbain (et coprésidente de la commission intergouvernementale), Mme Farzaneh Sadegh, ont procédé à l’échange du « Mémorandum d’accord entre le ministère du Numérique et des Transports de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Routes et du Développement urbain de la République islamique d’Iran sur la reconnaissance mutuelle des certificats conformément à la règle I/10 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ».

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et le ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, Seyyed Reza Salehi Amiri, ont procédé à l’échange du « Programme d’échanges culturels entre le ministère de la Culture de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique de la République islamique d’Iran pour la période 2025-2028 ».

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais (et coprésident de la commission intergouvernementale), Chahin Moustafaïev, et la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain (et coprésidente de la commission intergouvernementale), Mme Farzaneh Sadegh, ont procédé à l’échange du « Mémorandum d’accord sur la coopération médiatique entre l’Agence de développement des médias de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique de la République islamique d’Iran ».