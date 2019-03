Bakou accueille la 13e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’OPEP et non OPEP VIDEO

Bakou, 18 mars, AZERTAC

La 13e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non OPEP a entamé ses travaux aujourd’hui à Bakou.

14 pays exportateurs de pétrole et le Secrétariat de l’OPEP sont représentés à cette réunion à haut niveau.

Mohammed Barkindo, secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Manuel Salvador Quevedo Fernandez, ministre vénézuélien du Pétrole, et Khaled Abdulaziz Al-Faleh, ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minières, président du Comité ministériel conjoint de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non OPEP, participent à la réunion.

Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Khaled Abdulaziz Al-Faleh, président du Comité ministériel conjoint de suivi, Manuel Salvador Quevedo Fernandez, président de l’OPEP et Mohammed Barkindo, secrétaire général de l’OPEP, sont intervenus.