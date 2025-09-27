Ilham Aliyev participe à l’inauguration du Complexe mémorial de Gandja VIDEO

Gandja, 27 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé le 27 septembre à l’inauguration du Complexe mémorial de Gandja.

Tout d'abord, le chef de l'Etat a déposé une gerbe devant la plaque commémorative.

A l’occasion de la Journée de commémoration, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a observé une minute de silence à 12h00 au Complexe mémorial de Gandja en hommage aux martyrs de la Guerre patriotique.

Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture, a informé le chef de l'Etat du complexe.

Il convient de noter que la première pierre du complexe a été posée le 30 janvier 2022 par le président de la République Ilham Aliyev.

En mars de cette année, la première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, accompagnée de ses filles Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva, a pris connaissance du projet du Complexe mémorial de Gandja, construit pour immortaliser la mémoire des civils tués lors des attaques à la roquette sur la ville de Gandja par les forces armées arméniennes en 2020.

La superficie du Complexe mémorial constituera 4 hectares. Le bâtiment du musée qui fait partie du complexe comptera deux niveaux. Le rez-de-chaussée abritera la salle d'exposition principale. De cette salle d'exposition, il sera possible d'accéder à la zone extérieure du complexe. Cette zone extérieure se poursuivra le long d'un mur en forme de spirale, symbolisant la trace laissée par un missile sur le sol.

Au premier étage, il y aura une salle multifonctionnelle destinée à accueillir divers événements. Sur le site du complexe, les vestiges conservés des bâtiments touchés par les frappes de missiles seront également présents.

Il convient de rappeler qu’au cours de la Guerre patriotique, la ville de Gandja a été soumise à des attaques de missiles lancées par les forces armées arméniennes les 4, 5, 8, 11 et 17 octobre, à partir de différents systèmes de missiles tels que Totchka-U, Smerch, SCUD et d’autres. En conséquence, 26 civils ont perdu la vie et 142 habitants ont été blessés.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a rencontré les habitants de la ville au Complexe mémorial de Gandja.