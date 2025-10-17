La première vice-présidente Mehriban Aliyeva rencontre le pape Léon XIV VIDEO

Le Vatican, 17 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle au Saint-Siège, la première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a rencontré, vendredi 17 octobre, le pape Léon XIV.

Remerciant le pape Léon XIV pour l’avoir reçue, la première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a souligné le développement significatif des relations bilatérales entre le Vatican et l'Azerbaïdjan ces dernières années. Elle a souligné que la Fondation Heydar Aliyev avait collaboré activement avec le Saint-Siège ces dernières années, notamment dans les domaines de la restauration, de la recherche scientifique et des échanges culturels.

La première vice-présidente a souligné que, conformément aux accords signés entre la Fondation Heydar Aliyev et le Vatican, après la réussite de certains projets, d'autres avaient été lancés.

Mehriban Aliyeva a indiqué que la Fondation Heydar Aliyev poursuivrait sa coopération avec le Saint-Siège en lançant de nouvelles initiatives.

Les discussions ont porté sur les activités de l'Église catholique du Saint-Siège en Azerbaïdjan, ainsi que sur les travaux préparatoires menés en vue de la construction de la deuxième église catholique.

Le pape Léon XIV a évoqué la longue histoire de coopération bilatérale entre l'État du Vatican et la République d'Azerbaïdjan. Il a remercié la première vice-présidente, soulignant que les relations s'étaient considérablement développées grâce aux initiatives lancées par Mehriban Aliyeva quelques ans avant. Le pape Léon XIV a souligné que cette coopération avait donné un grand élan au dialogue interreligieux et intercivilisationnel, et que l'Azerbaïdjan était parmi les premiers à cet égard à l'échelle mondiale.

Le chef du Saint-Siège a exprimé son intérêt pour la poursuite de ces projets avec l'Azerbaïdjan et a demandé à exprimer ses remerciements au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, pour le terrain alloué à la construction de la deuxième église catholique. Le pape a remercié la Fondation Heydar Aliyev pour le travail accompli.

La première vice-présidente, Mehriban Aliyeva, a exprimé ses remerciements au chef du Saint-Siège et a invité le pape à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

