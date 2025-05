L’Azerbaïdjan et le Vietnam échangent des documents signés MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Une cérémonie d’échange de documents entre la République d’Azerbaïdjan et la République socialiste du Vietnam a eu lieu le 7 mai, en présence du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien To Lam.

Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, ont adopté la « Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre la République d’Azerbaïdjan et la République socialiste du Vietnam ».

Le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, et le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hoang Long, ont procédé à l’échange du « Mémorandum d’entente entre le ministère de l’Énergie de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République socialiste du Vietnam sur la coopération dans le domaine de l’énergie ».

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, Zakir Hasanov, et le ministre vietnamien de la Défense nationale, Phan Van Giang, ont échangé le « Mémorandum d’entente entre le ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Défense nationale de la République socialiste du Vietnam sur la coopération dans le domaine de la défense ».

Le ministre azerbaïdjanais de la Justice, Farid Ahmadov, et le ministre vietnamien de la Justice, Nguyen Hai Ninh, ont procédé à l’échange du « Programme de coopération entre le ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Justice de la République socialiste du Vietnam pour la période 2025–2027 ».

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le président du Conseil de surveillance du Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie (Petrovietnam), Le Manh Hung, ont échangé le « Mémorandum d’entente entre la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) et Petrovietnam ».

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le président du Conseil de surveillance de la société Binh Son Refining and Petrochemical JSC, Bui Ngoc Duong, ont échangé le « Mémorandum d’entente entre la SOCAR Trading Singapore PTE LTD et la société Binh Son Refining and Petrochemical JSC ».

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et le ministre vietnamien des Sciences et de la Technologie, Nguyen Manh Hung, ont procédé à l’échange du « Mémorandum d’entente entre le ministère du Numérique et des Transports de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Sciences et de la Technologie de la République socialiste du Vietnam dans les domaines de la technologie, de l’innovation et du développement ».

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, ont échangé le « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la culture entre le ministère de la Culture de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République socialiste du Vietnam ».

Parmi les autres documents signés figurent : le « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des archives entre la Direction des archives nationales de la République d’Azerbaïdjan et la Direction d’Etat des archives du Vietnam » ; l’« Accord de coopération entre l’Agence nationale d’information d’Azerbaïdjan et l’Agence vietnamienne d’information » ; le « Mémorandum d’entente sur la création d’un Conseil d’affaires conjoint entre l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA) de la République d’Azerbaïdjan et l’Association nationale des start-up (VINEN) de la République socialiste du Vietnam ».