Le président azerbaïdjanais entame une visite de travail en Egypte VIDEO

Charm el-Cheikh, 12 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est arrivé en Égypte pour une visite de travail afin de participer au sommet pour la paix au Moyen-Orient, à l’invitation du président des États-Unis, Donald Trump, et du président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah al-Sissi.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président azerbaïdjanais à l’aéroport international de la ville de Charm el-Cheikh.

Le président Ilham Aliyev a été accueilli à sa descente d’avion par Ashraf Sobhi, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, et d’autres personnalités officielles.