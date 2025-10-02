Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré la présidente de la République de Moldavie, Maia Sandu, à Copenhague.

Le chef de l'État a félicité son homologue moldave pour la victoire du parti au pouvoir, Action et Solidarité, dirigé par Maia Sandu, aux élections législatives organisées en Moldavie, affirmant que ces élections reflétaient la volonté du peuple moldave.

La présidente moldave a exprimé ses remerciements pour les félicitations. Elle a, à son tour, félicité le président Ilham Aliyev pour les résultats obtenus dans le cadre du programme de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Washington, sous la présidence des États-Unis.

Remerciant la présidente Maia Sandu pour les félicitations, le chef de l'État Ilham Aliyev a souligné l'importance historique des résultats obtenus dans le cadre du programme de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Les deux présidents ont également échangé sur les perspectives de développement des relations bilatérales, soulignant notamment les vastes opportunités de coopération dans le secteur énergétique.

La présidente Maia Sandu a souligné que le soutien apporté par l’Azerbaïdjan à un moment où la Moldavie avait particulièrement besoin d’énergie était hautement apprécié.