Le président de la République reçoit une délégation parlementaire croate VIDEO

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 8 octobre, une délégation menée par le président du parlement croate, Gordan Jandrokovic.

Le président du parlement croate, en visite pour la première fois en Azerbaïdjan, s’est dit profondément impressionné par la beauté de Bakou.

Gordan Jandrokovic a présenté ses félicitations au président Ilham Aliyev pour ses actions et services en faveur de l’État et du peuple azerbaïdjanais. Il a également salué les avancées réalisées à Washington pour faire progresser le processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Gordan Jandrokovic a souligné le bon niveau des relations entre l’Azerbaïdjan et la Croatie, tout en mettant en avant les opportunités pour renforcer encore davantage la coopération interparlementaire. Il a rappelé l’existence de groupes d’amitié parlementaires dans les deux pays et insisté sur l’importance de la coopération à la fois entre les différentes commissions parlementaires.

Remerciant pour les félicitations, le président Ilham Aliyev a souligné que les accords obtenus entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie revêtent une importance historique.

Le président de la République a exprimé sa satisfaction quant au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Croatie.

Le soutien constant de la Croatie aux liens de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne et l’OTAN a été mis en avant.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations bilatérales se développent sur la base de l’amitié et du partenariat, avec de larges opportunités de coopération dans l’énergie, l’investissement, le tourisme et d’autres secteurs, ainsi que les perspectives de renforcement des liens au sein des institutions interparlementaires internationales ont fait l’objet de discussions.