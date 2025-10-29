Le président Ilham Aliyev reçoit le président du Sénat roumain VIDEO

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 29 octobre, le président du Sénat roumain Mircea Abrudean.

Le président du Sénat roumain a félicité le chef de l’État azerbaïdjanais à l’occasion de la signature à Washington, en présence du président américain, de la déclaration sur la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que du paraphe de l’accord de paix et d’établissement des relations interétatiques entre les deux pays. Il a dit espérer que cela contribuerait à l’instauration de la paix et au développement dans l’ensemble de la région.

Mircea Abrudean a exprimé son plaisir de participer aujourd’hui à la conférence parlementaire internationale organisée à Bakou à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de l’adoption de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, soulignant l’excellente organisation de cette conférence.

Le président du Sénat roumain a rappelé que l’Azerbaïdjan et la Roumanie sont des pays amis et partenaires, mettant l’accent sur l’existence de vastes possibilités pour renforcer encore davantage la coopération. Il a également souligné l’importance des relations interparlementaires et de la coopération au sein des institutions parlementaires internationales dans le développement des relations bilatérales.

Exprimant sa gratitude pour les félicitations, le chef de l’État a évoqué le rôle particulier du président américain Donald Trump dans l’avancement de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, soulignant que les progrès obtenus dans cette direction revêtaient une importance historique pour toute la région.

Lors de l’entretien, l’importance de l’accord relatif au projet de construction d’un câble électrique sous-marin de la mer Noire, signé à Bucarest avec la participation de l’Azerbaïdjan, de la Roumanie, de la Géorgie et de la Hongrie, a été soulignée, l’accent étant mis sur son importance pour l’acheminement des ressources énergétiques renouvelables de l’Azerbaïdjan et des pays de la région d’Asie centrale vers les marchés européens.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions relatives à la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Roumanie dans divers domaines.