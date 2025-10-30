Les exercices conjoints des forces spéciales « Partenariat indéfectible 2025 » prennent fin

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Les exercices conjoints des forces spéciales « Partenariat indéfectible 2025 », effectués en Azerbaïdjan avec la participation des forces spéciales de l'armée azerbaïdjanaise et du Commandement des opérations spéciales de la Garde présidentielle des Émirats arabes unis (EAU), s'est achevé le 30 octobre.

Lors de la cérémonie de clôture, une minute de silence a été observée en hommage aux martyrs des deux pays. Les hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et des Émirats arabes unis ont retenti, et les drapeaux nationaux ont été hissés.

Les intervenants ont souligné le développement fructueux de la coopération entre les forces spéciales azerbaïdjanaises et émiriennes, ainsi que l'importance de ces exercices conjoints pour l'échange d'expériences entre les forces spéciales des deux pays, l'amélioration de leur niveau de préparation au combat et le renforcement des relations bilatérales.