Leyla et Arzou Aliyeva visitent le Musée national des beaux-arts

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Jeudi 21 novembre, Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont visité les expositions intitulées « Settar Bahloulzadé - Un conte magique de la nature », « La peinture et le graphisme azerbaïdjanais des années 1920-1980 » et « Vedjihé Samadova - 100 : les pages d’une vie d’artiste », organisées au Musée national des beaux-arts d’Azerbaïdjan.

Lors de la visite, Leyla et Arzou Aliyeva ont reçu des informations détaillées sur les expositions.