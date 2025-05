Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva, leur fille Leyla Aliyeva, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly ont visité, mercredi 7 mai, une exposition de peintures vietnamiennes au palais Gulustan à Bakou.