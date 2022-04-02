باكو، 2 أبريل، (أذرتاج)

تعد إيجاري شهر (المدينة القديمة) مدينة داخل مدينة، تقطنها اكثر من 1300 أسرة، يعمل فيها أكثر من 100 مبنى تجاري وخدمي، وبها عدة متاحف. إن "إيجاري شهر" (باكو القديمة) ذات الألف سنة كانت عاصمة دولة الشيروانشاهيين إحدى أكبر الدول التي وجدت على ارض اذربيجان في القرون الوسطى، وكانت تعد إحدى المراكز الاقتصادية والثقافية القديمة للشرق الاوسط بأسره. وتحتضن إيجاري شهر البالغة مساحتها 22 هكتارا المئات من الآثار التاريخية، تكتسب 3 منها اهمية عالمية و28 منها اقليمية. وحصلت ايجاري شهر على صفة محمية تاريخية معمارية عام 1977، واعلنت عام 1985 محمية حكومية تاريخية معمارية.

وقد اصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في العاشر من فبراير / شباط عام 2005 مرسوما "حول تاسيس ادارة محمية "إيحاري شهر" الحكومية التاريخية المعمارية التابعة لمجلس وزراء جمهورية اذربيجان". وتتولى اليوم ادارة المحمية مهمة حماية التراث الثقافي الموجود في ايجاري شهر ودراسته ونشره. وادرجت "ايجاري شهر" مع قلعة العذراء ومجمع قصر الشيروانشاهيين ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو عام 2000.