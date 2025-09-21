زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

وقعت هزة أرضية في منطقة سندرغى لمدينة باليكسير في تركيا.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أعلنت عن وقوع الزلزال في الساعة 00:05 بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر. وقد شعر بالزلزال في كل من إسطنبول وإزمير.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية.