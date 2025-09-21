الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس في 2025

باكو، 22 سبتمبر، (اذرتاج)

شهدت الأرض كسوفا حلقيا للشمس في 21 سبتمبر ويعد هذا الكسوف الحلقي للشمس، الكسوف الثاني في عام 2025.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية بدأت في الساعة 21:29 بتوقيت باكو في 21 سبتمبر وانتهت في الساعة 01:53 في 22 سبتمبر. ولا يمكن رؤيته في أذربيجان. وكان هذا الكسوف مرئيا في المحيط الهادئ ونيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية.