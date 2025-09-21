رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل الى بيلاروس

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

قام النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال كريم ولييف بزيارة عمل الى بيلاروس تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان العامة لجمهورية بيلاروس والنائب الأول لوزير الدفاع الجنرال بافل مورافيكو.

ومن المقرر أن يعقد الجنرال كريم ولييف لقاء مع نظيره البيلاروسي خلال الزيارة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.