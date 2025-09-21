انعقاد قمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التغيير في نيويورك

الرباط، 22 سبتمبر، أذرتاج

خلال أشغال "قمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التغيير" التي جمعت قادة عدد من كبريات الشركات الأمريكية والدولية في حوار استراتيجي مع كبار المسؤولين الحكوميين، تم يوم أمس الأحد بنيويورك، تسليط الضوء على النموذج المغربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء، الذي انعقد عشية انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول أفضل السبل لتعزيز وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها رافعة أساسية للنمو والابتكار.

وتميزت هذه القمة رفيعة المستوى بمشاركة، على الخصوص، رؤساء دول كل من الطوغو وسيراليون، إلى جانب شخصيات مرموقة مثل باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ورجل الأعمال الإفريقي البارز، وكذا الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خوسروشاهي.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز سفير المغرب بالولايات المتحدة، يوسف العمراني، خصوصيات النموذج المغربي "القائم على المصداقية، والعمل الحازم، والإرادة الراسخة للنهوض بنمو شامل"، مشددا على أن القطاع الخاص، وبعيدا عن الاقتصار على دور الشريك، يشكل محركا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية.

وأكد، في هذا الصدد، أن النموذج المغربي يبرهن بشكل جلي على قدرة بلد على الجمع بين الرؤية السياسية، والالتزام المؤسساتي، والدينامية المقاولاتية، مضيفا أنه في عالم يبحث عن وضوح الرؤية والثقة، يقدم نفسه ليس فقط كفاعل لتحقيق الاستقرار، بل أيضا كأرض للفرص، مفتوحة أمام كل من يتطلعون إلى العمل معا من أجل بناء ازدهار مشترك.