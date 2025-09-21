وزير امين امرلايف: ستفتتح مدرسة أذربيجانية في إسطنبول ابتداء من العام الدراسي المقبل

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير العلم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر اللهيف في حديث صحفي للصحفيين إن مدرسة أذربيجانية سيتم افتتاحها في إسطنبول ابتداء من العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير أن تركيا خصصت مبنى للمدرسة في إسطنبول مضيفا "تجري حاليا أعمال ترميم في مبنى المدرسة ورأينا ضرورة ذلك نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين الأذربيجانيين في إسطنبول وستستخدم المدرسة محتوى تعليميا من أذربيجان وتركيا وستعمل المدرسة الأذربيجانية على تعليم أطفال مواطنينا المقيمين هناك بلغتهم الأم وبروح وطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين. وتكتسب هذه الفرصة أهمية بالغة في تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين الشقيقين".