وزيرا التعليم الأذربيجاني والتركي يلتقيان تلاميذ مدارس شوشا وفضولي وأغدام

فضولي، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

قام وزير التعليم الوطني التركي يوسف تكين والوفد المرافق له بزيارة المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة وزير العلوم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر اللهيف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد زار خلال الزيارة المدارس الثانوية أرقام 1 في مدن شوشا وفضولي والتي تحمل اسم ميرزا أولوغ بيك وأغدام وتعرف عن كثب على بيئة التعليم الحديثة التي تم إنشاؤها في هذه المؤسسات التعليمية.

وأشاد الوزير التركي بالتطور السريع للبنية التحتية التعليمية الحديثة في قراباغ واعتبرها جزء من عملية إعادة الإعمار السريعة الجارية في المنطقة. وأكد أن الظروف الحديثة التي تم توفيرها في مدارس شوشا وفضولي وأغدام تخدم تمكين الأجيال القادمة في أذربيجان من اكتساب معارف ومهارات عالية.