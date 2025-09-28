التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثالث من الحرب الوطنية:

* تدمير دبابة وشاحنة عسكرية وعشرة أفراد من جيش أرمينيا الاحتلالي في أثناء محاولة استبدال مواقع في اتجاه فضولي وجبرائيل من خط الجبهة فجر اليوم إضافة الى تدمير أربع دبابات أخرى للعدو في اتجاه فضولي وجبرائيل من خط الجبهة خلال الفترة ما بين الساعة السابعة والثامنة صباح نفس اليوم. دمر فوج "مارتوني" الآلي الثالث الواقع في أراضي محافظة خوجاوند لقوات أرمينيا الاحتلالية تدميرا كاملا.

* اتصلت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركيل هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وابلغ رئيس الدولة أن المسؤولية عن تطور لاحق للأحداث الخاصة باستفزازات أرمينيا العسكرية تقع على عاتق قيادة أرمينيا السياسية والعسكرية وان جيش أذربيجان يقاتل في أراضيه هو وان جيش أرمينيا لا يجوز له أن يوجد على أراضي أذربيجان.

* رد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على أسئلة عن الحرب الوطنية الجارية في برنامج "ستون دقيقة" على شاشة قناة "روسيا واحدة".

* نشرت النيابة العامة بيانا افأد مقتل اثني عشر مدنيا وخمسة وثلاثين مدنيا جراء استهداف قوات أرمينيا الأهالي المسالمين.