وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة العلم والتعليم الأذربيجاني في بيان إن الوزير أمين أمر اللهيف بحث مع نائب وزير التعليم الصيني جيانغ فينغ دو على هامش زيارته البلد مسائل الوضع الراهن للتعاون وآفاق تطويره.