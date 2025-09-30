مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

نظمت مأدبة عشاء باسم رئيس أذربيجان إلهام علييف على شرف رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا في الثلاثين من سبتمبر اليوم.