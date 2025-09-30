الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو في الواحد من أكتوبر اليوم.

وأحاط رئيس السلطة التنفيذية للعاصمة باكو إيلدار عزيزوف رئيس الدولة والسيدة الأولى علما مفصلا بالحديقة الجديدة وجاء فيها ان المتنزه الحديث يقع على تقاطع الطرق أحمد بك أقا أوغلو وتبريز وطلعت شيخ علييف على مقربة من الجامعة الإيطالية الأذربيجانية على مساحة 5ر3 هكتارات وفيها عرائش ومسرح تحت الهواء الطلق وملعب للتنس ومناطق ترفيهية خاصة بالأطفال وكذلك أجهزة رياضية مختلفة وسائر المرافق الضرورية.

هذا وانضمت الحديقة المذكورة الى خارطة باكو الخضراء.