الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

كوبنهاغن، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي أنطونيو كوشتا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر اليوم.

وتقدم أنطونيو كوشتا وأورسولا فون دير لياين بالتهاني بمناسبة الانجازات المحرزة في واشنطن بشأن أجندة السلام بين أرمينيا وأذربيجان معبرين عن أملهما في خدمة هذا لضمان السلام المستدام في المنطقة فيما أبلغ كوشتا وفون دير لياين مواصلتهما جهودهما في سبيل دعم السلام. كما قال المسؤولان الأوروبيان إن تطوير روابط النقل في المنطقة جانب مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع التطرق الى دور تلعبه أذربيجان في أمن طاقة الاتحاد الاوروبي مع الاشارة الى زيادة أحجام صادرات اذربيجان من الغاز الطبيعي الى أسواق أوروبا طبقا للاتفاقية التي تم التوصل اليها بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الاتحاد الاوروبي وأذربيجان عام 2022م.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التهاني قائلا إن الانجازات بشأن أجندة السلام تكسب أهمية تاريخية بالنسبة للمنطقة ككل ومن ضمنها أرمينيا وأذربيجان فيما لفت الرئيس علييف الى تكيف أرمينيا وأذربيجان على حد سواء مع العيش في ظروف سلمية مشددا على مواصلة اذربيجان جهودها الرامية الى دفع أجندة السلام.

ونوه الرئيس علييف كذلك الى تلقي 10 بلدان في أوروبا في الوقت الحاضر ومنها 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الاوروبي غاز أذربيجان الطبيعي قائلا إن هذا إسهام مهم في أمط طاقة الاتحاد الاوروبي.

واشار الرئيس إلهام علييف الى دور اذربيجان في تطوير الممر الأوسط محدثا عن الاعمال المنجزة في البلد في مجال تنمية البنية التحتية للنقل واللوجستية وأبلغ ان حجم نقل الشحنات من آسيا الوسطى عبر أراضي أذربيجان يشهد في الوقت الحاضر تزايدا مستمرا.

كما شهد الاجتماع التأكيد على وجود فرص حسنة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات الثنائية ورفعها الى مستوى جديد.

