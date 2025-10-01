التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السادس من الحرب الوطنية:

* أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني من تشرين الاول اكتوبر بحديث صحافي لقناة الجزيرة. ورد رئيس الدولة فيه على الاسئلة عناستفزازات قوات أرمينيا واسعة النطاق وعملية الهجوم المضاد التي يشنها جيش أذربيجان وكذلك النزاع عامة.

* واصل جيش أذربيجان ينجاح عمليات الهجوم المضاد في جميع اتجاهات الجبهة حيث حرر جيش أذربيجان مرتفعات مهمة حول ماداكيز باتجاه أق دره من احتلال العدو. كسر جيش أذربيجان مقاومة العدو في اتجاه جبرائيل وفضولي من الجبهة مُجبرا إياه على التراجع وتقدم تقدما. وسيطر جيش أذربيجان كذلك على ظروف العملية سيطرة كاملة في اتجاه جبل موروف ودمرت خلال العملية خمسة من المعدات القتالية المدرعة للعدو وثلاث منشآت عسكرية ذات البنية التحتية وعدد كبير من أفراد قوات أرمينيا. كما دمرت شاحنات عسكرية كانت تنقل الاسلحة والمعدات القتالية الى مواقع العدو.

* وانتزع علم وحدة قيادة الانزال الجوي التابعة لكتيبة الهجوم الجوي رقم 193 لجيش أرمينيا.

* وعثر على عدد عديد من المعدات القتالية والعسكرية للعدو بما فيه الاسلحة والعتاد والذخائر الحية ومستلزمات عسكرية صالحة للاستخدام كانت متروكة من قبل قوات أرمينيا عند هروبها من مواقعها.