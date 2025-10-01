حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر

أوردوباد، نخجوان، 2 أكتوبر، أذرتاج

يُعرف حي سرشهر في ولاية أوردوباد القديمة والواقعة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة بهيكله القديم الذي يعكس القيم الروحية والوطنية، تلك المنطقة الجميلة التي وصفها الزعيم الوطني حيدر علييف بأنها "لؤلؤة أذربيجان" .

وقد تحول ميدان حي سرشهر على مر السنين إلى مكان رئيسي للاحتفال بالأعياد الشعبية والمناسبات المهمة، بما في ذلك عيد نوروز ويجذب الحي السياح الأجانب بأجوائه العريقة.

ويعد مسجد سرشهر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، أحد المعالم التاريخية الرئيسية في الحي وقد أُدرج المسجد في قائمة الآثار التاريخية والثقافية ذات الأهمية المحلية بقرار من مجلس الوزراء.

ومن المقرر ترميم مسجد سرشهر في إطار "البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي للأعوام2023-2027م".