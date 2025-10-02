التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السابع من الحرب الوطنية:

* "رفع جيش أذربيجان اليوم علم الدولة في بلدة ماداكيز. ماداكيز لنا! قراباغ أذربيجان!" غرد هذه التغريدة الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف في حسابه على تويتر.

* رئيس الدولة اعلن عن تحرير جيش أذربيجان قرية تاليش بولاية ترتر وقرى مهديلي وتشاخيرلي وأشاغي ماراليان وشايباي وقويجاق في ولاية جبرائيل وقرية أشاغي عبدرحمانلي بولاية فضولي.

* اعلن الرئيس إلهام علييف عن تبديل اسم ماداكيز المحررة من الاحتلال الأرميني بتسميتها التاريخية "صوقوفوشان".

* كشفت وزارة الدفاع عن خسائر العدو العامة خلال الأسبوع الأول من الحرب الوطني:

نحو 230 دبابة وسائر المعدات القتالية المدرعة و250 من منظومات الصواريخ المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة وقاذفات الألغام والهاون و38 منظومات الدفاع الجوي و10 مراكز الإدارة القيادية والمراقبة القيادية و7 مستودعات للأسلحة والمعدات القتالية وأكثر من 130 ناقلة عسكرية مختلفة ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من نوع اس300.

* قال النائب العام الأذربيجاني في بيان إن 19 مدنيا ومن بينهم 3 نساء وقاصران لقوا مصرعهم وأصيب 63 مدنيا آخر نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا مناطق أذربيجان السكنية غير العسكرية وفتحت النيابة العامة 12 ملفا جنائيا بحق الجرائم الحربية المرتكبة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية.

* انتشر مقاطع فيديو عن أراض حررها جيش أذربيجان من الاحتلال الأرميني.

* نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو تظهر تكبد العدو بخسائر هائلة وإنزال ضربات قاسية على المعدات القتالية له.

* وزارة الدفاع: تم التصدي خلال الليلة لتفعل قتالي للعدو في مختلف الاتجاهات.

* استهدفت وحدات جيش أرمينيا بالأسلحة الثقيلة وأنظمة المدافع والهاون قرية قاشالتي قراقويونلو لمدينة نفطالان والمجمع السكني المبني للاجئين بولاية ترتر وقصبة هند ارخ في ولاية أقجابديع وغيرها من المساكن السكنية مما أدى إلى تدمير عشرات من البيوت والمنازل الخاصة والمنشآت العامة وتضررها.