التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثامن من الحرب الوطنية:

* جيش أذربيجان حرر مدينة جبرائيل وبضع قرى بولاية جبرائيل من الاحتلال الأرميني كما غرد الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف في حسابه على تويتر.

* وجه الرئيس إلهام علييف نداء الى شعب أذربيجان بمناسبة تحرير مدينة جبرائيل و9 قرى بولاية جبرائيل من احتلال أرمينيا.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة العربية.

* نصب علم أذربيجان في مركز عسكري قضى فيه البطل القومي الأذربيجاني مبارز ابراهيموف على عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية في 18 يونيو عام 2010م وهو يقاتلهم بوحده.

* بيان وزارة الدفاع: دمرت 4 دبابات لكتيبة الدبابات الـ77 للعدو خلال المعارك الدائرة في أراضي صوقوفوشان وولاية أغدره واغتنمت 3 دبابات أخرى. دمرت 4 شاحنات عسكرية لقوات أرمينيا الاحتلالية جراء ضربات مدفعية أنزلها جيش أذربيجان في مساحة الدفاع للفوج الآلي الجبلي الـ5 للعدو في أراضي أغدره. وهربت عدة وحدات تابعة للفوج تاركة مواقعها القتالية من ساحة القتال. وتكبد العدو عددا كبيرا من القتلى بين أفراده.

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية باستخدام المدافع الثقيلة بضعة مناطق مكتظة بالسكان المدنيين في مدينة كنجة مما ادلى الى مقتل شخص وإصابة 32 آخر بجانب تعرض البنية التحتية والمنشآت التاريخية للهدم والدمار.

* لقي مدنيان مسالمان في مدينة بيلقان وأصيب آخران جراء استهداف قوات أرمينيا الاحتلالية بالصواريخ والمدافع الثقيلة ليصل عدد القتلى الى 22 مدنيا والمصابين الى 73 مسالما وفق بيان النيابة العامة.

* أطلقت قوات أرمينيا الاحتلالية صاروخين متوسطي المدى ذوي 300 كم على ولايتي خيزي وأبشرون.

* وجه النائب العام الأذربيجاني نداء الى رؤساء المنظمات الدولية بشأن الجرائم الحربية التي ترتكبها قوات أرمينيا الاحتلالية ضد المسالمين المدنيين.