مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي

شاماخي، 4 أكتوبر، أذرتاج

انطلق مهرجان الشواء الدولي الذي يُقام لأول مرة في أذربيجان بهدف الترويج لكرم ضيافة البلد ومطبخها الغني على مستوى العالم باحتفال مهيب في قرية ميساري التابعة لولاية شاماخي.

وشارك في المهرجان طهاة مشهورون من أكثر من 30 بلدا إضافة إلى رؤساء جمعيات الطهي الدولية ورؤساء الجمعية العالمية للشواء.

وأكد المتحدثون في الافتتاح ومن بينهم رئيس الجمعية العالمية للشواء ويليم فينك والطاهي الشخصي لملك المملكة العربية السعودية توماس قوقلر أن الهدف الرئيسي للمهرجان هو تعزيز التبادل الثقافي وعرض قيم أذربيجان الثقافية والمطبخية على الساحة الدولية.

وتذوق الضيوف مجموعة من الأطباق التي تعكس ثراء المطابخ المختلفة حول العالم، بما في ذلك المطبخ الأذربيجاني فيما أقام ضمن فعاليات المهرجان طهاة محترفون دروساً متقدمة ومسلية للأطفال حول "إعداد البرغر" بهدف تنشئة جيل جديد من الطهاة.

ويشمل برنامج المهرجان أيضاً منافسات طهي بين الفرق على جوائز وكؤوس وشهادات، حيث تتنافس الفرق على أساس المذاق ودرجة الطهي وطريقة التقديم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 5 أكتوبر.