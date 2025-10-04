التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم التاسع من الحرب الوطنية:

* جيش أذربيجان حرر قرى شيخ علي أقالي وساريجالي ومزرع بولاية جبرائيل المحررة وبضع هضاب استراتيجية بمختلف الاتجاهات كما غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة تي ارتي خبر التركية.

* نتيجة لضربات جيش أذربيجان دمرت اثنين في الفوج المدفعي الـ62 واثنين في الفوج المدفعي الـ41 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد في أراضي أغدره وكذلك 3 دبابات لكتيبة الدبابات الـ63. نشرت وزارة الدفاع صورا للأسلحة والمعدات القتالية التي تركتها قوات أرمينيا هاربة ومدمرة من قبل جيش أذربيجان خلال المعارك.

* الملازم طاهر مصرخانوف الذي دمر خلال معارك أبريل 6 دبابات للعدو والمقلد على شرف ذلك بوسام "علم أذربيجان" دمر 11 دبابة لقوات أرمينيا أخرى منذ بدء الحرب الوطنية.

* سجلت أنظمة الرادار للقوات الجوية الأذربيجانية في صباح اليوم اطلاق صواريخ على أراضي أذربيجان من أراضي ولايات جرموك وقافان وبرد الأرمينية.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية مناطق أذربيجان السكنية بالأسلحة المدفعية ومنظومات الصواريخ المتعددة بطلقات مكثفة وصل عدد الضحايا بين المدنيين الى 25 مدنيا والمصابين الى 127 مسالم بجانب تضرر 316 بيت و56 منشأة مدنية بأضرار كبيرة.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني.

* اغتنم عدد هائل من الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر الحية ومراكب النقل العسكرية تركها جيش أرمينيا عند الفرار من الجبهة في أراضي ولاية جبرائيل.