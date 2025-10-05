زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان

باكو، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

تم تسجيل زلزال بقوة 5.7 درجات على الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الرصد الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ الأوزبكستانية ان الزلزال وقع في الساعة 01:29 من يوم 6 أكتوبر وقد شعر به سكان طشقند وعدد من المناطق الأخرى في أوزبكستان.

وكان مركز الزلزال في العمق 10 كيلومترات في منطقة جلال آباد بجنوب شرق قرغيزستان وعلى بعد 199 كيلومتر عن طشقند.

وبحسب المعلومات الأولية، لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.