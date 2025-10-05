التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العاشر

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم العاشر من الحرب الوطنية:

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن جيش أذربيجان دمر في مختلف الاتجاهات من خط الجبهة عددا يذكر من المعدات المدرعة القتالية ونقاط الدعم ووسائل التموين للعدو بما فيه 3 دبابات لكتيبة الدبابات الـ63 لقوات أرمينيا و4 منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد التابعة للفوجين المدفعيين الـ41 والـ62 ومدافع د20 مع أفرادها في موقع اطلاق النار للفوج المدفعي الـ42 وكذلك مستودع الأسلحة والمعدات القتالية للعدو في منطقة باليجا. كما اغتنم جيش أذربيجان عددا كبيرا من الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر الحية للعدو في جبرائيل جراء عمليات تحرير قرى شيخ علي أقالي وساريجالي ومزرع بمحافظة جبرائيل وبضع هضاب في مختلف اتجاهات خط الجبهة.

* استقبل الرئيس إلهام علييف وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع الوفد المرافق له وقال الرئيس علييف في اللقاء إن تصريحات الرئيس المحترم رجب طيب أردوغان الواضحة والصريحة والحاسمة قد أبدت أمام العالم جمعاء أن أذربيجان ليست بوحدها. وهذا الدعم يشجعنا ويزيدنا قوة وفي الوقت ذاته يلعب دورا هاما في إحلال الاستقرار والأمن والأمان في المنطقة.

* أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 6 أكتوبر 2020م بحديث صحافي لقناة "بيروي كانال" الروسية.

* عقد اجتماع تشاوري خدمي خاص بقيادة وزير الدفاع ذاكر حسنوف وحلل الاجتماع الأوضاع الحالية في عمليات الهجوم المضاد ووجه باتخاذ تدابير ذات الأهمية الحيوية والضرورية الأولى لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو تعكس عن عددا من الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر الحية التي تركتها قوات أرمينيا هاربة من ميادين القتال.

* قالت النيابة العامة في بيان إن عدد ضحايا غارات قوات أرمينيا على المناطق السكنية البعيدة عن مناطق المعارك باستخدام المدافع ومنظومات الصواريخ المختلفة وصل الى 27 قتيلا والمصابين الى 141 جريح.

* وجهت المحكمة الدستورية الأذربيجانية نداء الى المحاكم الدستورية في جميع بلاد العالم.